〔美股盘後〕惠普股价在公布业绩後劲扬2.4%

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透纽约11月21日电---惠普(HPQ.N)股价周一在盘後交易中劲扬2.4%,报27.50美元,之前该公司公布业绩.
惠普(HPQ.N)公布第四季非GAAP每股收益为1.17美元,GAAP每股收益为0.12美元.第四季营收为323亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第四季度每股收益为1.13美元,营收320.5亿美元.
惠普预计2012会计年度GAAP每股盈利约为3.20美元;非GAAP每股盈利至少为4美元.惠普预计2012会计年度第一季非GAAP每股盈利为0.83-0.86美元,GAAP每股盈利为0.61-0.64美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第一季度每股收益为1.11美元,营收314.1亿美元.2012会计年度每股收益为4.54美元,营收1,260.7亿美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI
路透纽约7月21日电---惠普(HPQ.N)股价在周四盘後上扬1.3%,报36.69美元,此前该公司公布100亿美元额外回购股份计划.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老