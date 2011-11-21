〔美国股市〕银行及矿业股ADR下挫,受全球经济忧虑拖累

路透纽约11月21日电---在美国上市的海外企业美国存托凭证(ADR)周一承压,因对欧元区债务危机蔓延的忧虑升温.欧洲银行股状况尤甚.

矿业股同样大跌,因有关欧元区债务及美国的疑虑令全球重现衰退的担忧重燃.

德意志银行(DB.N)下跌,至34.70美元,巴克莱(BCS.N)跌4.37%,至10.06美元,西班牙国际银行STD.N下跌2.28%,至7.28美元.

矿业股中,澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.N)下挫2.9%,报69.82美元.巴西淡水河谷(VALE.N)同样走低1.9%,至24.32美元.

其它行业股同样遭创,此前评级机构穆迪对近期法国公债利率上涨及经济成长前景趋弱提出警告,称可能不利于该国债信评等.

在美上市的法国企业中,道达尔(TOT.N)跌1.64%,至49.15美元.法国电信FTE.N挫3.21%,至16.27美元.

在美国,超级委员会看来将承认失败,无法就税务及撙节方面达成协议.美国需要减少支出来改善财政体质.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR挫2.38%,而标准普尔500指数.SPX则跌1.86%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR走低2.34%,而纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS则大跌2.57%.与此同时,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跌2.07%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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