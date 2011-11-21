〔美国股市〕连跌第四天,因担心欧洲和美国债务问题

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 股市下跌,因担忧欧洲和美国债务问题
* 标普500指数在四天内累计下跌5%
* 道指年内转跌
* 道指收跌2.1%,标普500指数和Nasdaq指数均下挫1.9%
路透纽约11月21日电---美国股市周一连续第四日收跌,欧美在应对庞大债务方面缺乏进展,损及投资者对股市的信心.
诸如商品等风险资产也下跌,引发工业股和能源股抛售.成交低于均值,在市场不确性下,投资者倾向观望.
"我们看到欧洲和美国债务问题恶化的迹象.(迄今)没有可行的解决方法,"Wedbush Morgan董事总经理Stephen Massocca说.
道琼工业指数.DJI收跌248.85点,或2.11%,报11,547.31点;标准普尔500指数.SPX收挫22.67点,或1.86%,至1,192.98点.Nasdaq指数.IXIC下跌49.36点,或1.92%,报2,523.14点.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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