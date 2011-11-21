〔美国股市〕连跌第四天,因担心欧洲和美国债务问题

* 股市下跌,因担忧欧洲和美国债务问题

* 标普500指数在四天内累计下跌5%

* 道指年内转跌

* 道指收跌2.1%,标普500指数和Nasdaq指数均下挫1.9%

路透纽约11月21日电---美国股市周一连续第四日收跌,欧美在应对庞大债务方面缺乏进展,损及投资者对股市的信心.

诸如商品等风险资产也下跌,引发工业股和能源股抛售.成交低于均值,在市场不确性下,投资者倾向观望.

"我们看到欧洲和美国债务问题恶化的迹象.(迄今)没有可行的解决方法,"Wedbush Morgan董事总经理Stephen Massocca说.

道琼工业指数.DJI收跌248.85点,或2.11%,报11,547.31点;标准普尔500指数.SPX收挫22.67点,或1.86%,至1,192.98点.Nasdaq指数.IXIC下跌49.36点,或1.92%,报2,523.14点.