〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因美国债务局势加剧全球债务状况忧虑

路透多伦多11月21日电---加元兑美元周一下跌,因在围绕欧洲的高度焦虑情绪之上,又添美国政府债务相关担忧,引发另一轮避险操作.

在经历数月谈判後,美国国会为遏制不断膨胀的债务所作的努力以失败告终.美国国会"超级委员会"宣布未能达成削减财赤协议.

与此同时,西班牙、意大利、法国和比利时公债风险溢价上涨,因投资者转向避险德债.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指跌逾3%,此前穆迪警告称,法国债信评级面临新风险.

加元兑美元CAD=D4收报1.0378加元,或0.9636美元,较上周五收盘水平低近1美分.上周五加元收报1.0272加元,或0.9735美元.

加元兑美元盘中在宽幅区间内交投,日低为1.0419加元,或0.9598美元,为10月7日来低点.日高则为1.0270美元,或0.9737美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

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