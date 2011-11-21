〔美股业绩〕惠普第四季营收高于分析师预期,股价盘後反弹

* 惠普预计2012会计年度每股收益至少4美元

* 惠普2012会计年度每股收益预期不及分析师预期

* 股价盘後反弹

路透旧金山11月21日电---按营收计全球最大的科技公司惠普(HPQ.N)周一公布第四季营收超过分析师预期,但疲弱的2012会计年度获利预期巩固了该公司将进入一测试年的观点.

惠普公布,第四季非GAAP净营收小幅增长1%,至323亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预期该公司第四季营收为320.5亿美元.

惠普预计,不包括特殊项目,2012会计年度每股收益至少为4美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为该公司全年每股收益4.54美元.

近期新任命的首席执行长Meg Whitman在接受访问时表示,未来一年将是惠普的"重建年".

惠普在美股常规交易时段劲挫逾4%,收报26.86美元.该股在盘後交易中反弹上扬2.4%,至27.50美元.(完)