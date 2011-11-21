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债券 | 2011年 11月 22日 星期二 06:42 BJT

〔美国财政〕参院民主党领袖里德警告国会不要试图改变自动减赤计划

路透华盛顿11月21日电---美国参议院民主党领袖里德警告国会,不要试图改变定于2013年开始的1.2万亿美元自动削减赤字计划.此前国会超级委员会未能达成自己的减赤协议.

里德表示,他将反对改变或推迟该项自动减赤计划.

他亦表示,将争取延长定于今年底到期的薪资税减税政策.他提到一些经济分析师的预测,称如果做不到这一点,美国经济有可能重新落入衰退.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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