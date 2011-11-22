〔金砖国家〕11月21日股汇市收盘纵览

路透11月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月21日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌2.6%,报909.84点.

中国股市:沪综指周一缩量微幅收跌,并创近一个月新低.分析人士认为,随着中国政策转向预期落空及对全球经济下滑的担忧升温,大盘短期料将继续震盪下行.沪综指.SSEC收报2,415.130点,跌1.432点,或0.06%,为连续第四日下跌;上一收盘低位为10月25日的2,409.672点.今日A股成交额为493亿元,创近一个月低位,此前低点为10月21日的436亿元.[ID:nCN1232178][.SSCN]

香港股市:连续第五个交易日收跌,受金融和地产类股跌势拖累,成交量创下一个月低点,此前中国国家副总理王岐山有关全球经济的言论,进一步加剧市场悲观人气.恒生指数.HSI收低1.44%,报18,225.85点.恒生国企指数.HSCE收挫2.33%,报9,725.82点.[ID:nCH0087781][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收跌.受海外经济持续疲软冲击,10月中国外汇占款呈现近四年来的首次下降.投资者对人民币资产的态度愈发谨慎,未来将压制人民币升值步伐.[ID:nCN1232558][CNY/CN]

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印度股市:收低2.6%,至逾六周最低收盘位,为连续第八日下滑,即5月以来为期最长的跌势,卢比大幅走软挫伤已然因经济和企业增长低迷而承压的市场人气.指标BSE指数.BSESN下跌425.41点至15,946.10点,录得逾八周最大跌幅.在30档成分股中,除了两档以外均下滑.该股指在9月22日曾下挫4.1%.在过去八个交易日中,该股指累计下跌9.2%,因市场担忧政府无力实施重大政策决定及企业盈利增长放缓.[ID:nL4E7ML152][.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元因当地进口商美元买需强劲而逼近纪录低位,对于外资虑在全球经济动盪下可能撤离较高风险资产和市场的担忧,亦令卢比走势承压.卢比/美元INR=D2下跌1.6%,收于52.155/165,为自9月22日以来最大单日跌幅.[ID:nL4E7ML1P6][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,424.970点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌5.74%,报753.78点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.87%,报31.1000卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.11%,至41.8275卢布.

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巴西股市:拉美股市收跌,因美国减赤委员会宣布未能达成协议,且一些大型欧元区经济体的公债收益率(殖利率)上涨.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌0.79%,此前两个交易日均下滑.[ID:nN1E7AK24S]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY在当地现货市场交易中下跌1.30%至1.8057,为自10月20日以来首次越过1.80大关.[ID:nN1E7AJ0A4]

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南非股市:录得七周最大单日跌幅,下挫2.5%,因对美欧债务负担的忧虑导致资源股及其他对全球经济成长敏感的个股下跌,进而拖累大盘.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低2.46%至27,732.14点,录得10月初以来最大单日跌幅,且创一个月最低收盘价.综合指数.JALSH收跌2.2%至31,116.01点.[ID:nL5E7ML2SX][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌1.7%,而且料会进一步走软至今年所及低位8.4950.兰特兑美元ZAR=D3跌至8.3488,即10月4日以来的最低位.1532GMT时,兰特兑美元报8.3230,较周五纽约收盘价8.20下滑1.5%.[ID:nL5E7ML2WT][ZAR/](完)