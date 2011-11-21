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宏观经济 | 2011年 11月 22日 星期二 07:10 BJT

《美国重要政经日程》--11月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 商务部公布第三季国内生产总值(GDP)修正值和企业获利第三季初值.

1500 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)公布有关银行业状况的最新季度报告.

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

1800 - 财政部标售五年期公债.

2000 - 农业部公布月度冷藏报告.

2130 - 美国石油协会(API)公布每周石油库存和产出数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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