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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 06:38 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货下滑,欧美债务问题恐拖累全球经济增长

路透纽约11月21日电---美国原油期货周一连续第三日下滑,因市场越发担心欧美债务问题恐怕会遏制全球经济增长,降低石油需求.

分析师称,鉴于这些担忧,美元兑高收益货币上涨,促使投资者进一步削减在股市和石油与铜等大宗商品上的风险部位.

周一尾盘时美国国会旨在遏制债务膨胀所作的努力以失败告终,"超级委员会"称因成员无法化解税务以及支出方面的巨大分歧,未能达成协议.

分析师表示,有消息传出西方国家计划就伊朗核计划实施新制裁,这可能限制了当日跌幅.

周四感恩节在即,成交量稀少,据路透的初步数据显示,截至2040GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)的成交量较30日均值减少31%.

投资者静候每周国内石油库存数据.路透调查预期上周美国原油库存料减少50万桶.馏分油库存预期减少150万桶,汽油库存料增加100万桶.

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