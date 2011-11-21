〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连续第二日下滑,因经济忧虑渐升

路透伦敦11月21日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第二日下滑,因经济乱局愈演愈烈及船运活动放缓打压市场人气.

波罗的海乾散货运价指数跌21点或1.11%,至1,874点.

希腊船运经纪商Intermodal研究部主管George Lazaridis称,海岬型船运市场的近期涨势是短暂的,主要是受到销往中国的铁矿石业务的推助,也获得全球煤炭运输活动的刺激.

他说,"运力过剩持续令市场承压.随着对全球市场状况可能恶化的忧虑日渐升温,船主似乎缺少进一步提高要价的信心."

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一下跌1.45%,为连续第二日录得跌幅,平均每日获利为27,543美元.上月该指数触及2010年11月以来的最高位.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近15%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.49%,该型船舶平均每日获利为14,710美元.巴拿马型船通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.经纪公司称,南美谷物出口正在扶助大西洋市场.(完)