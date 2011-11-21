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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 06:36 BJT

****澳新经济指标预测--11月22日-11月29日****

路透11月22日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月21日当周--------------------------------

11月22日(二)

无重要经济数据公布.

11月23日(三)

0030 澳洲建筑完工(较前季) 第三季 +2.0% +0.7%

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 10月 逆差4.5 逆差7.51

截至10月的一年 顺差5 顺差7.2

进口(亿新西兰元) 10月 42.3 41.9

出口(亿新西兰元) 37.8 34.4

11月24日(四)

无重要经济数据公布.

11月25日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------11月28日当周--------------------------------

11月28日(一)

无重要经济数据公布.

11月29日(二)

2145 新西兰建筑许可(较前月) 10月 -- -17.1%(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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