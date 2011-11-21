全球外汇市场11月22日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳举行记者会.
0700 - 瑞士10月贸易收支.
0930 - 英国10月公共部门净借款.
1245 - 美国11月19日当周ICSC/高盛连锁店销售.
1330 - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)发表讲话.
1330 - 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第三季修正值.
1330 - 美国企业获利第三季初值.
1355 - 美国11月19日当周Redbook连锁店销售.
1500 - 美国11月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数.
1500 - 欧元区11月消费者信心.
1625 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参与一场研讨会.
1700 - 比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在金融论坛发表演讲,主题有关比利时银行业.
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev在一次活动上发表演讲.
-- - 希腊总理帕帕季莫斯与欧元集团主席贾克会面.
-- - 法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在国际资本大会上发表讲话.
1815 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在温尼伯特许金融分析师(CFA)协会发表题为"回顾三年来美联储行动"的讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李爽;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。