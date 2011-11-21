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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 07:07 BJT

全球外汇市场11月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳举行记者会.

0700 - 瑞士10月贸易收支.

0930 - 英国10月公共部门净借款.

1245 - 美国11月19日当周ICSC/高盛连锁店销售.

1330 - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)发表讲话.

1330 - 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第三季修正值.

1330 - 美国企业获利第三季初值.

1355 - 美国11月19日当周Redbook连锁店销售.

1500 - 美国11月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数.

1500 - 欧元区11月消费者信心.

1625 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参与一场研讨会.

1700 - 比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在金融论坛发表演讲,主题有关比利时银行业.

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev在一次活动上发表演讲.

-- - 希腊总理帕帕季莫斯与欧元集团主席贾克会面.

-- - 法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在国际资本大会上发表讲话.

1815 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在温尼伯特许金融分析师(CFA)协会发表题为"回顾三年来美联储行动"的讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李爽;审校 郑茵

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