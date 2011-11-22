伊朗总统媒体顾问否认被捕传言

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰11月21日电---针对伊朗当地媒体报导，总统艾哈迈迪内贾德的媒体顾问杰万费科尔（Ali Akbar Javanfekr）在召开新闻发布会後被捕，杰万费科尔周一对此予以否认。

伊朗保守派指责艾哈迈迪内贾德受政府内一群“反潮流人士”组成的顾问控制，这些人试图破坏强硬保守派的权力，包括神职人员在政坛的权力。

杰万费科尔通过电话告诉路透：“我正坐在伊朗新闻大楼的办公室里，所有关于我被捕的说法都是谣言。”

杰万费科尔在周日发表的采访中攻击艾哈迈迪内贾德的保守派对手，这是艾哈迈迪内贾德2009年在争议声再度当选以来，伊朗政坛内部出现严重分歧的最新迹象。

支持改革的《Etemad》报纸也因发表对杰万费科尔的采访，被以“散播谎言和侮辱政府官员”为由，关停两个月。

伊朗媒体周日还报导称，杰万费科尔已被判处一年监禁，并因官方媒体伊朗通讯社（IRNA）发表其涉嫌侵犯女性权益的内容被禁止从事新闻业三年。（完）