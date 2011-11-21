〔全球金市〕金价重挫2.5%,受股市大跌和债务疑虑拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 金价下跌,因需追缴其他资产保证金且受美国债务疑虑影响
* 100日均线下方技术性抛盘加速出笼
* 欧元区不确定性主宰市场人气
* 周二重要数据:美国第三季GDP初值
路透纽约/伦敦11月21日电---金价周一重挫2.5%,录得两个月来最大单日跌幅,受累于技术面抛压,以及欧美政府债务忧虑加剧全球市场溃退.
交易商称,全球债务忧虑已经促使基金和其他机构投资者于年底前锁定获利.金价年内仍上涨近20%,是为投资界为数不多的亮点之一.
"人们原本希望周三(感恩节前)撤离,而眼下却在说'现在就抛售吧'.所以除了公债,什麽都跌了,"Prestige Economics总裁暨首席分析师Jason Schenker说.
过去四个交易日里金价累跌6%,表现逊于RJ/商品研究局指数(CRB).CRB.交易商表示,投资者结清黄金仓位以填补其他资产交易的追缴保证金,以及赶在年底前了结获利.
2052GMT,现货金XAU=跌2.5%至每盎司1,683.28美元.金价上周跌约3%,遭遇9月末以来最大单周跌幅.
现货金跌破100日移动均线处的关键技术支撑位後,技术面抛盘加快.下道重要支撑是1,595美元左右的200日移动均线切入位.
浏览图表,请链接(r.reuters.com/fyn25s).
"金价一旦跌破每盎司1,710美元附近的100日移动均线,就失去了大量支撑,"Heraeus贵金属管理公司的Miguel Perez-Santalla说道.
花旗集团技术研究部门CitiFX表示,金价收于上周低位及1,700美元附近的支撑位下方,表明可能重新测试上波跌势低点约1,534美元.
美国12月期金GCZ1结算价下挫46.50美元,报每盎司1,678.60美元.路透初步数据显示,合约成交量较30日均值高出50%左右,扭转近两个月交投放缓的趋势.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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