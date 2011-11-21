《综述》美国会超级委员会未达成减赤协议,将启动自动缩减支出计划

* 超级委员会联席主席承认失败

* 主权债务疑虑打压市场

* 国会可能就支出和税收问题进一步摊牌

路透华盛顿11月21日电---美国国会议员周一放弃试图遏制该国债务膨胀的努力,表明华盛顿在2013年之前可能无法消除围绕税收和支出问题的分歧.

国会12人"超级委员会"中的共和党与民主党议员表示,他们未能消除巨大分歧,难以在最後期限以前制定计划,在未来10年中把美国赤字规模降低1.2万亿(兆)美元.

"在几个月的艰苦努力与深入思考之後,我们今日得出结论,那就是在最後期限之前不可能拿出任何获得两党同意的减赤协议."该委员会联席主席,共和党众议院Jeb Hensarling和民主党参议员Patty Murray在声明中称.