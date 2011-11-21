《综述》美国会超级委员会未达成减赤协议,将启动自动缩减支出计划

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 超级委员会联席主席承认失败
* 主权债务疑虑打压市场
* 国会可能就支出和税收问题进一步摊牌
路透华盛顿11月21日电---美国国会议员周一放弃试图遏制该国债务膨胀的努力,表明华盛顿在2013年之前可能无法消除围绕税收和支出问题的分歧.
国会12人"超级委员会"中的共和党与民主党议员表示,他们未能消除巨大分歧,难以在最後期限以前制定计划,在未来10年中把美国赤字规模降低1.2万亿(兆)美元.
"在几个月的艰苦努力与深入思考之後,我们今日得出结论,那就是在最後期限之前不可能拿出任何获得两党同意的减赤协议."该委员会联席主席,共和党众议院Jeb Hensarling和民主党参议员Patty Murray在声明中称.
该声明不太可能导致信用评级机构调降美国债信评级,因为超级委员会任务失败後,美国将会启动自动缩减支出的计划.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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