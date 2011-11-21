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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 07:10 BJT

〔美国政经〕奥巴马将超级委员会失败归咎共和党,称美国暂无违约危险

路透华盛顿11月21日电---美国总统奥巴马周一将国会超级委员会未能达成减赤协议归咎于共和党,并誓言将反对任何放弃自动减支协议的提议.

奥巴马为了安抚金融市场,表示美国暂时没有债务违约的风险,并称"无论如何"美国将在未来10年削减至少2.2万亿(兆)美元赤字.

他敦促国会议员更加努力,就进一步减赤措施达成协议,并对记者称,"他们还有一年时间."(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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