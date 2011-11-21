〔美国政经〕奥巴马将超级委员会失败归咎共和党,称美国暂无违约危险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿11月21日电---美国总统奥巴马周一将国会超级委员会未能达成减赤协议归咎于共和党,并誓言将反对任何放弃自动减支协议的提议.
奥巴马为了安抚金融市场,表示美国暂时没有债务违约的风险,并称"无论如何"美国将在未来10年削减至少2.2万亿(兆)美元赤字.
他敦促国会议员更加努力,就进一步减赤措施达成协议,并对记者称,"他们还有一年时间."(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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