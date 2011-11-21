〔中国新股〕新华保险启动至多1.59亿股A股IPO,网上申购日12月7日

路透上海11月22日电---中国新华人寿保险股份有限公司周二刊登招股意向书,启动A股首次公开发行(IPO).本次拟在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,网上申购日为12月7日.

初步询价公告还显示,其中网上发行不超过1.26832亿股,占本次发行数量的80%;网下发行不超过3,170.8万股,占20%.12月5-7日为网下申购缴款日,12月8日确定发行价.

新华保险境外H股发行与本次发行同步进行.H股初始发行规模为3.5842亿股,发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权,若H股超额配售选择权全额行使,则H股发行总股数扩大至4.12183亿股.

中金公司和瑞银证券为是次A股发行的联席主承销商.(完)