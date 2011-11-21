《美国经济焦点》10月成屋销售意外增加1.4%,但售价同比下滑4.7%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 10月成屋销售增加1.4%
* 售价较上年同期下滑4.7%;取消的合约增至33%
路透华盛顿11月21日电---全美不动产协会(NAR)周一公布,美国10月成屋销售意外增加,因抵押贷款利率较低,且房屋租金上涨导致涌现更多购房者.
NAR称,美国10月成屋销售年率为497万户,9月修正後为490万户.路透调查预估为会降至480万户.
尽管销售量温和增加,但10月成屋售价中值较上年同期下降4.7%.
房价下滑有可能进一步冲击楼市,买家会将购房视为是一项不赚钱的投资.目前的成屋销售速度大致同1990年代末时类似.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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