《美国经济焦点》10月成屋销售意外增加1.4%,但售价同比下滑4.7%

路透华盛顿11月21日电---全美不动产协会(NAR)周一公布,美国10月成屋销售意外增加,因抵押贷款利率较低,且房屋租金上涨导致涌现更多购房者.

NAR称,美国10月成屋销售年率为497万户,9月修正後为490万户.路透调查预估为会降至480万户.

房价下滑有可能进一步冲击楼市,买家会将购房视为是一项不赚钱的投资.目前的成屋销售速度大致同1990年代末时类似.