《中国报摘》--中国证券报11月22日

* 头版头条:

--中国人民银行数据显示,10月末中国外汇占款馀额环比下降248.92亿元人民币.这是2008年1月以来近四年间,外汇占款馀额首次出现负增长.

* 其他:

--中电联最新报告显示,尽管有日本核事故的负面影响,国内核电工程投资仍呈现增长局面.1-10月,全国电力工程建设完成投资5,334亿元人民币,同比增长8%.其中,核电投资同比增长26.2%,而风电投资同比下降14%.

--商务部表示,将稳步实施积极的机电产品进口促进战略.今後五年,中国进口总规模有望超过8万亿美元,机电产品进口预计将达4万亿美元左右.

--李嘉诚基金会声明表示,近日有报导称李嘉诚曾在2009年"亲口承诺五年内不卖出中国银行(601988.SS)(3988.HK)股份"的内容系误读,李嘉诚从未作此亲口承诺.

--庞大集团(601258.SS)公告,公司与青年汽车、瑞典汽车签署关于谅解备忘录的函,将备忘录的终止日期由2011年11月15日延长至2011年11月25日,并约定备忘录各方将寻求在2011年11月25日当日或之前定稿并签署股份购买协议.

--工信部指出,今年以来,建材主要产品产量保持较快增长态势,企业盈利水平同比有所提高.前三季度,全行业实现利润总额为1,884亿元人民币,同比增长62%,增速比上半年回落6个百分点.

--北化股份(002246.SZ)原定30亿元的定向增发募资方案发生变化,新方案募资缩水近七成.募投项目也由四个缩减为一个,即收购襄樊五二五泵业有限公司65.65%的股权.

--经京东方(000725.SZ)(200725.SZ)测算,旗下两子公司有望获得约38亿元的退税款,此笔款项将超过公司2011年的亏损额度.公司曾在三季报预计,全年亏损达到30-32亿元.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良