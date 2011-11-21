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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 07:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 65.70 -8.42 -11.36 9329099

搜狐 (SOHU.O) 51.80 -0.74 -1.41 1889699

网易 (NTES.O) 44.50 -1.53 -3.32 873612

百度 (BIDU.O) 124.17 -2.76 -2.17 8810369

亚信科技 ASIA.O 7.99 -0.55 -6.44 695993

侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.03 -3.69 133521

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.56 -0.10 -0.79 3349005

联电 (UMC.N) 2.08 -0.04 -1.89 454078

日月光 (ASX.N) 4.40 -0.04 -0.90 257345

矽品精密 (SPIL.O) 4.38 -0.07 -1.57 942362

和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 -0.03 -3.39 152738

友达 (AUO.N) 4.28 -0.18 -4.04 496091

中华电信 (CHT.N) 32.66 -0.71 -2.13 89275

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.97 -0.16 -0.46 774513

香港

中国移动 (CHL.N) 48.50 -0.22 -0.45 267192

中国联通 (CHU.N) 21.14 -0.47 -2.17 474673

中国电信 (CHA.N) 59.89 -1.45 -2.36 48623

中芯国际 (SMI.N) 2.34 -0.11 -4.49 120560

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.77 -0.07 -1.82 3714

(完)

--整理 徐文焰

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