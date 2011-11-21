《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.70 -8.42 -11.36 9329099
搜狐 (SOHU.O) 51.80 -0.74 -1.41 1889699
网易 (NTES.O) 44.50 -1.53 -3.32 873612
百度 (BIDU.O) 124.17 -2.76 -2.17 8810369
亚信科技 ASIA.O 7.99 -0.55 -6.44 695993
侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.03 -3.69 133521
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.56 -0.10 -0.79 3349005
联电 (UMC.N) 2.08 -0.04 -1.89 454078
日月光 (ASX.N) 4.40 -0.04 -0.90 257345
矽品精密 (SPIL.O) 4.38 -0.07 -1.57 942362
和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 -0.03 -3.39 152738
友达 (AUO.N) 4.28 -0.18 -4.04 496091
中华电信 (CHT.N) 32.66 -0.71 -2.13 89275
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.97 -0.16 -0.46 774513
香港
中国移动 (CHL.N) 48.50 -0.22 -0.45 267192
中国联通 (CHU.N) 21.14 -0.47 -2.17 474673
中国电信 (CHA.N) 59.89 -1.45 -2.36 48623
中芯国际 (SMI.N) 2.34 -0.11 -4.49 120560
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.77 -0.07 -1.82 3714
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。