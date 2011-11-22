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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 08:28 BJT

****欧洲经济指标预测--11月22日-11月29日****

路透11月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------11月21日当周--------------------------------

11月22日(二)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差18.5

0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 -- 短差198.8

公共部门净借款(亿英镑) 37.5 113.8

1500 欧元区消费者信心 11月 -- 负19.90

11月23日(三)

0745 法国企业景气指数 11月 95 97

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 47.80 48.5

服务业PMI 44.6 44.6

综合PMI -- 45.6

0828 德国制造业PMI 11月初值 48.5 49.1

服务业PMI 50.0 50.6

综合PMI -- 51.2

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.5 47.1

服务业PMI 46.0 46.4

综合PMI 46.0 46.5

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -2.5% +1.9%

(较上年同期) +8.0% +6.2%

11月24日(四)

0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.5%

0815 瑞士就业岗位(万个) 第三季 -- 276.7

0900 意大利消费者信心 11月 92.4 92.9

0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 105.1 106.4

现况指数 115.3 116.7

预期指数 96.0 97.0

0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +0.5% +0.5%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负18 负18

11月25日(五)

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% +0.6%

(较上年同期) +6.9% +6.9%

0745 法国消费者信心 11月 81 82

0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -- 持平

(较上年同期) -- -0.30%

---------------------------------11月28日当周--------------------------------

11月28日(一)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月初值 -- +0.0%

(较上年同期) -- +2.5%

消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +2.9%

0900 意大利企业信心指数 11月 -- 94.0

0900 欧元区民间贷款(较上年同期) 10月 -- +2.5%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.6%

M3货供额(较上年同期) -- +3.1%

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 负11

1200 德国GfK消费者信心指数 12月 -- 5.3

11月29日-12月2日

0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +0.3%

11月29日(二)

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加6

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加3

抵押贷款批准件数(千件) -- 51.0

M4货供额(较前月) -- -0.4%

1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 负1.08

经济景气指数 -- 94.8

工业景气指数 -- 负6.6

服务业景气指数 -- 0.2

消费者景气指数 负21.0 负19.9

消费者通胀预期指数 -- 24.0 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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