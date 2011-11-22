欧洲经济指标预测--11月22日-11月29日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------11月21日当周--------------------------------
11月22日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差18.5
0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 -- 短差198.8
公共部门净借款(亿英镑) 37.5 113.8
1500 欧元区消费者信心 11月 -- 负19.90
11月23日(三)
0745 法国企业景气指数 11月 95 97
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 47.80 48.5
服务业PMI 44.6 44.6
综合PMI -- 45.6
0828 德国制造业PMI 11月初值 48.5 49.1
服务业PMI 50.0 50.6
综合PMI -- 51.2
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.5 47.1
服务业PMI 46.0 46.4
综合PMI 46.0 46.5
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -2.5% +1.9%
(较上年同期) +8.0% +6.2%
11月24日(四)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
0815 瑞士就业岗位(万个) 第三季 -- 276.7
0900 意大利消费者信心 11月 92.4 92.9
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 105.1 106.4
现况指数 115.3 116.7
预期指数 96.0 97.0
0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +0.5% +0.5%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负18 负18
11月25日(五)
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% +0.6%
(较上年同期) +6.9% +6.9%
0745 法国消费者信心 11月 81 82
0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.30%
---------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月28日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月初值 -- +0.0%
(较上年同期) -- +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.9%
0900 意大利企业信心指数 11月 -- 94.0
0900 欧元区民间贷款(较上年同期) 10月 -- +2.5%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.6%
M3货供额(较上年同期) -- +3.1%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 负11
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 -- 5.3
11月29日-12月2日
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +0.3%
11月29日(二)
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加6
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加3
抵押贷款批准件数(千件) -- 51.0
M4货供额(较前月) -- -0.4%
1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 负1.08
经济景气指数 -- 94.8
工业景气指数 -- 负6.6
服务业景气指数 -- 0.2
消费者景气指数 负21.0 负19.9
消费者通胀预期指数 -- 24.0 (完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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