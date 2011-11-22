《中国报摘》--金融时报11月22日

--中国人民银行副行长胡晓炼称,当前货币信贷工作要在保持总量基本稳定的基础上着力优化结构,引导金融机构加大对符合产业政策的小微企业、"三农"(农村、农业和农民)等薄弱环节的信贷投放等.

--中国社科院财贸所所长高培勇建议,国家的宏观政策保持中性的总体的格局,但在积极财政政策的扩张线索上做适当调整,从以增加政府支出为主转为以实施减税为主,强调全面性减税.(完)