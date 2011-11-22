〔日本股市〕日经指数跌至八个月盘中低点,投资人卖出风险资产

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月22日电---日本股市日经指数周二挫跌至八个月盘中低位,投资人卖出风险资产,因美国和欧洲债务问题没有进展.
日经指数.N225下跌0.9%,至8,272.62,跌破8,343点的支撑位.东证股价指数.TOPX跌0.9%至710.64.(完)
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--编译 戴素萍;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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