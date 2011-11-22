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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 08:19 BJT

〔日本股市〕日经指数跌至八个月盘中低点,投资人卖出风险资产

路透东京11月22日电---日本股市日经指数周二挫跌至八个月盘中低位,投资人卖出风险资产,因美国和欧洲债务问题没有进展.

日经指数.N225下跌0.9%,至8,272.62,跌破8,343点的支撑位.东证股价指数.TOPX跌0.9%至710.64.(完)

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--编译 戴素萍;审校 李爽

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