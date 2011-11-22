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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 08:19 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,受炼油和零售股跌势拖累

路透首尔11月22日电---韩国股市周二开盘下跌,此前美欧股市双双收低,因这两个地区在因应债务危机上乏有进展,进一步削弱投资者的信心.

包括S-Oil(010950.KS)和乐天购物(023530.KS)在内的炼油和零售股大幅下挫,进而拖累大盘.

0002GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.84%至1,804.67点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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