〔韩国股市〕开盘下跌,受炼油和零售股跌势拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月22日电---韩国股市周二开盘下跌,此前美欧股市双双收低,因这两个地区在因应债务危机上乏有进展,进一步削弱投资者的信心.
包括S-Oil(010950.KS)和乐天购物(023530.KS)在内的炼油和零售股大幅下挫,进而拖累大盘.
0002GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.84%至1,804.67点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。