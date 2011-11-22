〔日本热股〕奥林巴斯股价跳涨逾13%,受第三方调查结果的消息提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月22日电---日本奥林巴斯(Olympus)(7733.T)股价周二跳涨逾13%,延续上日升势,此前该公司表示,第三方团队就会计丑闻的调查未发现并购交易资金流向有组织犯罪集团的证据.
受该消息提振,奥林巴斯股价跳升13.4%至823日圆,该公司恐遭东京证交所摘牌的忧虑消退.
在奥林巴斯本月坦承隐瞒证券投资损失长达数十年并用收购资金和费用掩盖部分损失後,日本警方和检察官以及美英日的证券机构便着手进行调查.(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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