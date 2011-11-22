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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 08:55 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯股价跳涨逾13%,受第三方调查结果的消息提振

路透东京11月22日电---日本奥林巴斯(Olympus)(7733.T)股价周二跳涨逾13%,延续上日升势,此前该公司表示,第三方团队就会计丑闻的调查未发现并购交易资金流向有组织犯罪集团的证据.

受该消息提振,奥林巴斯股价跳升13.4%至823日圆,该公司恐遭东京证交所摘牌的忧虑消退.

在奥林巴斯本月坦承隐瞒证券投资损失长达数十年并用收购资金和费用掩盖部分损失後,日本警方和检察官以及美英日的证券机构便着手进行调查.(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

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