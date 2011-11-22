《中国债券市场每日交易备忘》--11月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行150亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率将持平于3.4875%
铁道部100亿元七年期固息债10:00-11:00招标,招标利率区间4.43%-5.43%
铁道部200亿元10年期固息债10:00-11:00招标,招标利率区间4.63%-5.63%
天士力(600535.SS)4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承销
国家开发投资公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行主承销
北京建工集团5亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行主承销
玉柴股份(CYD.N)6.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工商银行主承销
中铁二局(600528.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承销
光明食品集团20亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA+),上海银行和建行主承销
大族激光(002008.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销
中铁二局4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行主承销
首钢总公司50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),华夏银行和农业银行主承销
柳州控股5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承销
华晨汽车集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承销
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二、新债上市:
深圳华强集团20亿元三年期中票1182340,票面利率6.65%
华谊兄弟(300027.SZ)3亿元一年期短融
广汽工业集团6亿元一年期短融
北大方正集团10.20亿元七年期中票1182338,票面利率6.18%
北大方正集团14.80亿元七年期(5+2)中票1182339,票面利率5.88%
山东钢铁集团10亿元三年期中票1182337,票面利率5.06%
中石油集团150亿元一年期短融041151011,票面利率4.89%
腾达建设(600512.SS)2亿元一年期短融
中国联合网络通信150亿元六个月期超短融011105005,票面利率4.65%
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三、缴款:
国家开发银行150亿元三年期浮息金融债(一年定存基准)110260,基本利差0.42%
山东潍坊市1.8亿元两年期中小企业集合票据
深圳地铁集团40亿元五年期中票
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四、还本付息:
北京经济技术投资开发总公司7亿元一年期短融1081402到期兑付,票面利率3.89%
兵器工业集团20亿元一年期短融1081403到期兑付,票面利率3.49%
中国电力投资集团40亿元一年期短融1081404到期兑付,票面利率3.49%
甕福集团7亿元一年期短融1081405到期兑付,票面利率4.12%
上海外高桥集团4亿元一年期短融1081406到期兑付,票面利率4.12%
鞍钢集团40亿元一年期短融1081407到期兑付,票面利率3.49%
华侨城集团24亿元一年期短融1081408到期兑付,票面利率3.49%
国开行200亿元七年期固息债060229付息,票面利率3.21%
中核财务公司10亿元10年期固息债072204付息,票面利率5.60%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国新华人寿保险股份有限公司周二刊登招股意向书,启动A股首次公开发行(IPO).本次
拟在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,网上申购日为12月7日.[ID:nCN1234060]
--中电联最新报告显示,尽管有日本核事故的负面影响,国内核电工程投资仍呈现增长局面.
1-10月,全国电力工程建设完成投资5,334亿元人民币,同比增长8%.其中,核电投资同比增长26.2%,
而风电投资同比下降14%.
国家统计局11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 曲伟治/冉莹
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。