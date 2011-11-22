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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行150亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率将持平于3.4875%

铁道部100亿元七年期固息债10:00-11:00招标,招标利率区间4.43%-5.43%

铁道部200亿元10年期固息债10:00-11:00招标,招标利率区间4.63%-5.63%

天士力(600535.SS)4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承销

国家开发投资公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行主承销

北京建工集团5亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行主承销

玉柴股份(CYD.N)6.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工商银行主承销

中铁二局(600528.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承销

光明食品集团20亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA+),上海银行和建行主承销

大族激光(002008.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销

中铁二局4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行主承销

首钢总公司50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),华夏银行和农业银行主承销

柳州控股5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承销

华晨汽车集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承销

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二、新债上市:

深圳华强集团20亿元三年期中票1182340,票面利率6.65%

华谊兄弟(300027.SZ)3亿元一年期短融

广汽工业集团6亿元一年期短融

北大方正集团10.20亿元七年期中票1182338,票面利率6.18%

北大方正集团14.80亿元七年期(5+2)中票1182339,票面利率5.88%

山东钢铁集团10亿元三年期中票1182337,票面利率5.06%

中石油集团150亿元一年期短融041151011,票面利率4.89%

腾达建设(600512.SS)2亿元一年期短融

中国联合网络通信150亿元六个月期超短融011105005,票面利率4.65%

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三、缴款:

国家开发银行150亿元三年期浮息金融债(一年定存基准)110260,基本利差0.42%

山东潍坊市1.8亿元两年期中小企业集合票据

深圳地铁集团40亿元五年期中票

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四、还本付息:

北京经济技术投资开发总公司7亿元一年期短融1081402到期兑付,票面利率3.89%

兵器工业集团20亿元一年期短融1081403到期兑付,票面利率3.49%

中国电力投资集团40亿元一年期短融1081404到期兑付,票面利率3.49%

甕福集团7亿元一年期短融1081405到期兑付,票面利率4.12%

上海外高桥集团4亿元一年期短融1081406到期兑付,票面利率4.12%

鞍钢集团40亿元一年期短融1081407到期兑付,票面利率3.49%

华侨城集团24亿元一年期短融1081408到期兑付,票面利率3.49%

国开行200亿元七年期固息债060229付息,票面利率3.21%

中核财务公司10亿元10年期固息债072204付息,票面利率5.60%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国新华人寿保险股份有限公司周二刊登招股意向书,启动A股首次公开发行(IPO).本次

拟在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,网上申购日为12月7日.[ID:nCN1234060]

--中电联最新报告显示,尽管有日本核事故的负面影响,国内核电工程投资仍呈现增长局面.

1-10月,全国电力工程建设完成投资5,334亿元人民币,同比增长8%.其中,核电投资同比增长26.2%,

而风电投资同比下降14%.

国家统计局11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇; 审校 曲伟治/冉莹

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