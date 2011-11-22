更正:〔全球金市〕金价续跌,受美欧债务危机忧虑拖累

(更正:内文最後一段"两周来第一次减少"原文有误,应改为"一周来第一次减少")

路透新加坡11月22日电---金价周二小幅下跌,延续了上日下滑逾2%的跌势,因对欧美债务危机的忧虑,促使市场浮现全线卖盘.

0009GMT时,现货金XAU=下滑0.2%至每盎司1,674.79美元,脱离周一所及四周低位1,665.88美元.

美国期金GCcv1亦跌0.2%至1,675.80美元.

美国国会议员周一放弃试图遏制该国债务膨胀的努力,表明华盛顿在2013年之前可能无法消除围绕税收和支出问题的分歧.[ID:nCN1234030]

欧洲方面,债务危机威胁接近到欧洲的核心,债信评等机构穆迪周一对法国评等前景提出警告,尽管西班牙保守党派在周末的大选中赢得压倒性胜利.

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)黄金持仓量一周来第一次减少,截至11月21日,该基金持金量下降1.81%至1,291.27吨.(完)

--编译 兰秀娟/张若琪;审校 艾茂林/张荻

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