〔中国新股〕新华保险启动至多1.59亿股A股IPO,网上申购日12月7日(更新版)

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路透上海11月22日电---中国第三大寿险公司--新华人寿保险股份有限公司周二刊登招股意向书,启动A股首次公开发行(IPO).本次拟在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,网上申购日为12月7日.

初步询价公告显示,其中网上发行不超过1.26832亿股,占本次发行数量的80%;网下发行不超过3,170.8万股,占20%.初步询价日期为11月23日-28日,12月5-7日为网下申购缴款日,12月8日确定发行价.

新华保险境外H股发行与本次发行同步进行.H股初始发行规模为3.5842亿股,发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权,若H股超额配售选择权全额行使,则H股发行总股数扩大至4.12183亿股.

中金公司和瑞银证券为是次A股发行的联席主承销商.本次A股发行募集资金在扣除发行费用後,将全部用于充实资本金,以支持业务持续增长.

本次A股发行将占该公司发行後总股本的比例不超过5.1%(未考虑H股发行的超额配售选择权);若全额行使H股发行的超额配售选择权,则占发行後总股本的比例不超过5.0%.

另据汤森路透旗下IFR稍早报导,美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)将安排新华保险H股发行.

根据招股说明书,新华保险今年1-6月营业收入578.12亿元人民币,净利润17.75亿元;2010年营业收入则为1,025.13亿元,营业利润22.49亿元.

中国A股市场目前仍有不少大盘新股等待发行,例如陜煤股份和中国交通建设(1800.HK),两者融资规模均有望超百亿元.中国证监会相关负责人近日表态,未来将会提醒发行人和承销商,在大盘股发行时应关注市场波动对发行和承销带来的风险.(完)