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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 09:00 BJT

〔韩国汇市〕韩元开盘触及一个月低位,受美欧债务忧虑拖累

路透首尔11月22日电---韩国韩元KRW=周二盘初大幅下跌,扩大跌幅,因欧洲债务危机似乎会蔓延至欧元区核心国家,而且美国国会议员未能达成减赤协议,令投资者畏缩不前.

0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,146.2,开盘触及一个月低位1,150.0,周一国内市场收于1,140.7.韩元最近一次交投于1,150区间是在10月21日.

三年期12月公债期货持平于104.50.

0025GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,146.2 1,140.7

日圆/韩元JPYKRW=R 14.8889/993 14.8425/613

韩国公债期货KTBc1* 104.50 104.50

韩国综合股价指数.KS11 1,814.91 1,820.03

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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