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公司新闻(中文) | 2011年 11月 22日 星期二 09:08 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月22日-11月23日

汤森路透11月21日电---以下为标准普尔500企业中将于11月22日-11月29日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11/22 Q1 2012 Campbell Soup Co (CPB) 0.79 16 0.82

11/22 BMO Q4 荷美尔(Hormel Foods) (HRL) 0.42 14 0.45

11/22 BMO Q2 2012 Medtronic Inc (MDT) 0.82 28 0.82

11/22 BMO Q2 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.46 13 0.45

11/23 Q4 Deere & Company (DE) 1.43 18 1.07

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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