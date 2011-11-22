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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 08:56 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日减少近三成,中国平安交易活跃

路透北京11月22日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额

为93,583万元人民币,较上交易日减少29%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入

额为5,691万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,226,187 55,976 19,990

深圳证券交易所 1,486,137 37,607 18,730(完)

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--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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