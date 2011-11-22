〔中国电力〕装机增速持续低于发用电量增速,未来供应能力严峻--中电联

路透上海11月22日电---中国电力企业联合会周二发布分析报告称,电力装机供应能力增长已持续低于发电出力增长,对未来电力供需平衡造成的影响将逐步显现.其中,东中部地区装机增速持续低于发用电量增速,未来供应能力比较严峻.

报告显示,截至10月底,全国6,000千瓦及以上发电设备容量以及火电设备容量同比分别增长10.5%和9.1%,分别低于1-10月份发电量和火电发电量增速1.8和5.2个百分点.地区装机容量增长情况呈现较大差异,东中部大部分省份装机增长缓慢,明显低于电力消费增速.

另外,4月份以来,全国主要河流来水总体偏枯.水电出力连续5个月出现了负增长,水电设备利用小时降至"十一五"(2006-2010年)以来同期最低水平,且冬季水电生产形势亦不容乐观.

报告并称,1-10月份,全国电力工程建设完成投资5,334亿元人民币,同比增长8%.在电源完成投资中,水电、核电同比分别增长25.8%和26.2%,火电、风电同比分别下降17.9%和14.0%.

风电投资下降主要是部分风电大省投资有所减少.尽管如此,国内风电并网装机量仍保持增长势头.截止10月底,全国并网风电装机容量已经达到3,913万千瓦,同比增长60.9%.

中电联之前曾预测,四季度全国电力消费继续保持平稳增长态势,当季全社会用电量增长13%左右;而今冬明春电力供需总体偏紧.今年全年全社会用电量将达到4.7万亿千瓦时,同比增长12%左右,但增速略低于去年.(完)

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