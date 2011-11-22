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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--11月23日****

路透11月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲建筑完工(较前季) 第三季 +2.0% +0.7%

0745 法国企业景气指数 11月 95 97

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 47.80 48.5

服务业PMI 44.6 44.6

综合PMI -- 45.6

0828 德国制造业PMI 11月初值 48.5 49.1

服务业PMI 50.0 50.6

综合PMI -- 51.2

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.5 47.1

服务业PMI 46.0 46.4

综合PMI 46.0 46.5

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -2.5% +1.9%

(较上年同期) +8.0% +6.2%

1200 美国抵押贷款市场指数 11月18日当周 -- 660.6

再融资指数 -- 3,483.9

1330 美国个人所得 10月 +0.3% +0.1%

个人支出 +0.4% +0.6%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.9%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) -- +1.6%

实质个人支出 -- +0.5%

1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -1.0% -0.6%

扣除运输的耐久财订单 持平 +1.8%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.9%

扣除飞机的非国防耐久财订单 -0.6% +2.9%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月19日当周 39.0 38.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.675

续请失业金人数(万人) 11月12日当周 361 360.8

1455 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 64.5 64.2

现况指数 76.9 76.6

预期指数 56.3 56.2

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月18日当周 -- 122.1

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 10月 -- +1.6%

2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 100

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 10月 逆差4.5 逆差7.51

截至10月的一年 顺差5 顺差7.2

进口(亿新西兰元) 10月 42.3 41.9

出口(亿新西兰元) 37.8 34.4

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差21.5 顺差17.95

0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 盈馀6.43 盈馀9.0

公共部门净借款(亿英镑) 33.96 37.5

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月19日当周 -0.9% --

1330 美国企业获利 第三季初值 +3.0% +3.5%

1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.0% +2.5%

GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%

最终销售 +3.6% 3.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.4%

核心PCE物价指数 +2.0% +2.1%

1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +1.0% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.4%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月19日当周 +3.7% --

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 0 --

1500 欧元区消费者信心 11月 负20.4 -- (完)

--整理 杜明霞/丁琦 ;审校 孙茉莉

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