主要国家经济指标预测--11月23日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲建筑完工(较前季) 第三季 +2.0% +0.7%
0745 法国企业景气指数 11月 95 97
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 47.80 48.5
服务业PMI 44.6 44.6
综合PMI -- 45.6
0828 德国制造业PMI 11月初值 48.5 49.1
服务业PMI 50.0 50.6
综合PMI -- 51.2
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.5 47.1
服务业PMI 46.0 46.4
综合PMI 46.0 46.5
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -2.5% +1.9%
(较上年同期) +8.0% +6.2%
1200 美国抵押贷款市场指数 11月18日当周 -- 660.6
再融资指数 -- 3,483.9
1330 美国个人所得 10月 +0.3% +0.1%
个人支出 +0.4% +0.6%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.9%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.5%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -1.0% -0.6%
扣除运输的耐久财订单 持平 +1.8%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.9%
扣除飞机的非国防耐久财订单 -0.6% +2.9%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月19日当周 39.0 38.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.675
续请失业金人数(万人) 11月12日当周 361 360.8
1455 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 64.5 64.2
现况指数 76.9 76.6
预期指数 56.3 56.2
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月18日当周 -- 122.1
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 10月 -- +1.6%
2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 100
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 10月 逆差4.5 逆差7.51
截至10月的一年 顺差5 顺差7.2
进口(亿新西兰元) 10月 42.3 41.9
出口(亿新西兰元) 37.8 34.4
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差21.5 顺差17.95
0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 盈馀6.43 盈馀9.0
公共部门净借款(亿英镑) 33.96 37.5
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月19日当周 -0.9% --
1330 美国企业获利 第三季初值 +3.0% +3.5%
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.0% +2.5%
GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%
最终销售 +3.6% 3.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.0% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +1.0% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.4%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月19日当周 +3.7% --
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 0 --
1500 欧元区消费者信心 11月 负20.4 -- (完)
--整理 杜明霞/丁琦 ;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。