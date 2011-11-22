〔美国经济〕洛克哈特倾向于采用更加明确的沟通工具刺激经济增长(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增背景和细节)
路透圣保罗11月21日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,鉴于近期美国经济得到改善,如果美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步采取行动刺激经济增长,应通过更加明确的政策沟通工具来实施,而非扩大购债规模.
洛克哈特向商科学生发表演讲後对记者表示,"虽然降低失业情况的步伐缓慢,但鉴于经济表现有所好转...如果我们关注政策选项,我倾向于选择沟通工具."
美联储在将近三年前将指标借贷成本调降至近零水准,并已购入2.3万亿(兆)美元债券,以期刺激经济活动.
最近,美联储改变了其投资组合,转而持有期限更长的债券来压低抵押贷款利率,并宣布在2013年中期前不太可能升息.此举旨在安抚市场,联储不会因为一发现复苏转强的苗头就对宽松货币政策作出改变.
金融市场的许多人士相信,失业率持续高企将促使美联储明年进一步采取行动刺激经济成长.
洛克哈特重申他的观点,称美联储应对进一步购债计划设置较高的门槛.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选