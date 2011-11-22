〔美国经济〕洛克哈特倾向于采用更加明确的沟通工具刺激经济增长(更新版)

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路透圣保罗11月21日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,鉴于近期美国经济得到改善,如果美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步采取行动刺激经济增长,应通过更加明确的政策沟通工具来实施,而非扩大购债规模.

洛克哈特向商科学生发表演讲後对记者表示,"虽然降低失业情况的步伐缓慢,但鉴于经济表现有所好转...如果我们关注政策选项,我倾向于选择沟通工具."

美联储在将近三年前将指标借贷成本调降至近零水准,并已购入2.3万亿(兆)美元债券,以期刺激经济活动.

最近,美联储改变了其投资组合,转而持有期限更长的债券来压低抵押贷款利率,并宣布在2013年中期前不太可能升息.此举旨在安抚市场,联储不会因为一发现复苏转强的苗头就对宽松货币政策作出改变.

金融市场的许多人士相信,失业率持续高企将促使美联储明年进一步采取行动刺激经济成长.