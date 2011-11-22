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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 10:34 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月22日(II)

**经济参考报**

--中国商务部世贸司副司长鄂德峰透露,商务部、发改委正在研究制定新时期对外开放战略指导文件,目前初稿已经完成,将进一步与其他部委会签,预计将在12月前後公布.

**证券时报**

--保监会日前批准中国平安(2318.HK)(601318.SS)旗下的平安财险,在上海试点设立"航运保险运营中心",为该市第三家获准筹建航运保险中心的险企.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 张喜良

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