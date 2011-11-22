《中国报摘》--其他报纸重要消息11月22日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--中国商务部世贸司副司长鄂德峰透露,商务部、发改委正在研究制定新时期对外开放战略指导文件,目前初稿已经完成,将进一步与其他部委会签,预计将在12月前後公布.
**证券时报**
--保监会日前批准中国平安(2318.HK)(601318.SS)旗下的平安财险,在上海试点设立"航运保险运营中心",为该市第三家获准筹建航运保险中心的险企.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 张喜良
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。