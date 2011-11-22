《中国股市盘前看点》--11月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国实质国内生产总值(GDP)第三季修正值
--希腊总理帕帕季莫斯与欧元集团主席贾克在卢森堡会晤
**宏观经济和政策面**
--中国央行副行长胡晓炼日前表示,当前货币信贷工作要在保持总量基本稳定的基础上着力优化结构,引导金融机构加大对符合产业政策的小微企业、"三农"等薄弱环节的信贷投放;满足国家重点在建、续建项目的资金需要,支持保障性安居工程建设.[ID:nCN1234272]
--央行货币政策委员夏斌表示,对明年美国与欧洲经济展望保守,中国外需表现料将不佳,不排除出现贸易逆差的可能.为保持经济稳健增长,应该采取更为积极的财政政策以拉动内需.[ID:nCT0422382]
--社科院财贸所所长高培勇建议,国家的宏观政策保持中性的总体的格局,但在积极财政政策的扩张线索上做适当调整,从以增加政府支出为主转为以实施减税为主,强调全面性减税.
**重点行业和公司**
--中电联最新报告显示.1-10月,全国电力工程建设完成投资5,334亿元人民币,同比增长8%.其中,核电投资同比增长26.2%,而风电投资同比下降14%.
--新华保险启动A股首次公开发行(IPO).本次拟在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,网上申购日为12月7日.[ID:nCN1234060]
**海外动向**
--美国股市美国股市连续第四日收跌,欧美在应对庞大债务方面缺乏进展,损及投资者对股市的信心.诸如商品等风险资产也下跌,引发工业股和能源股抛售.成交低于均值,在市场不确性下,投资者倾向观望.道琼工业指数收跌248.85点,或2.11%,报11,547.31点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC中期支撑位于前期低点2,300点附近.(完)
--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。