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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 09:05 BJT

《中国重要政经日程》--2011年11月22日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

11/22(二)

--2011(第九届)中国企业竞争力年会在北京举行.

*--国务院新闻办公室发表《中国应对气候变化的政策与行动(2011)》白皮书,国家发展和改革委员会副主任解振华介绍中国政府应对气候变化有关情况,阐述国际谈判基本立场.

=============================近日重要政经日程==========================

11/24(四)

--中国民营经济国际合作商会成立大会在北京举行.

11/26(六)

--2011中国经济理论创新奖在北京举行.

11/29(二)

--第二届中国经济和信息化论坛在北京举行.

12/8(四)

--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.

12/9(五)

--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.

12/10(六)

--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.

--2011中国营销领袖年会在广州举行.

12/12(一)

--第十届中国企业实施走出去战略论坛在北京召开.

12/15(四)

--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 李文科

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