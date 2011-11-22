《中国重要政经日程》--2011年11月22日-2012年4月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=============================今日重要政经日程==========================
11/22(二)
--2011(第九届)中国企业竞争力年会在北京举行.
*--国务院新闻办公室发表《中国应对气候变化的政策与行动(2011)》白皮书,国家发展和改革委员会副主任解振华介绍中国政府应对气候变化有关情况,阐述国际谈判基本立场.
=============================近日重要政经日程==========================
11/24(四)
--中国民营经济国际合作商会成立大会在北京举行.
11/26(六)
--2011中国经济理论创新奖在北京举行.
11/29(二)
--第二届中国经济和信息化论坛在北京举行.
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/9(五)
--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
--2011中国营销领袖年会在广州举行.
12/12(一)
--第十届中国企业实施走出去战略论坛在北京召开.
12/15(四)
--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李文科
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。