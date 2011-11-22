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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 09:09 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下跌而公债价格上涨,投资者出脱风险资产

路透惠灵顿/悉尼11月22日电---澳元及新西兰元周二大幅下跌,而公债大涨,因美国预算谈判停滞,欧债危机忧虑加剧促使投资者在股票和商品市场抛售.

新西兰两年期政府公债收益率(殖利率)NZ2YT=RR跌至纪录低点2.418%,澳洲两年期公债收益率AU2YT=RR报3.118%,接近周一触及的三年低点3.072%.

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