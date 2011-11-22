〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下跌而公债价格上涨,投资者出脱风险资产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月22日电---澳元及新西兰元周二大幅下跌,而公债大涨,因美国预算谈判停滞,欧债危机忧虑加剧促使投资者在股票和商品市场抛售.
新西兰两年期政府公债收益率(殖利率)NZ2YT=RR跌至纪录低点2.418%,澳洲两年期公债收益率AU2YT=RR报3.118%,接近周一触及的三年低点3.072%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。