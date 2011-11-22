《中国报摘》--其他报纸重要消息11月22日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--工信部数据显示,前三季度建材行业实现利润同比增长六成以上.在建材行业的诸多子产品中,水泥制造业以134%的增幅领涨.
--盐湖股份(000792.SZ)公告,为满足控股子公司盐湖镁业金属镁一体化项目建设发展的资金需求,盐湖股份需向银团贷款139亿元,向盐湖镁业提供财务资助.
--烟台万华(600309.SS)公告,决定实施环氧丙烷及丙烯酸酯一体化项目.项目总投资148.82亿元,其中约37亿元为自有资金,其馀约111亿元通过银行贷款解决.
**人民日报**
--中国和美国在成都签署了涉及知识产权、高技术、贸易统计、能源、企业合作对接等五个经贸合作文件,包括《关于支持中美能源合作项目的谅解备忘录》等.
--中国保监会公布年度保险中介业务检查结果表明,中介业务违法违规问题仍然十分普遍,在各地区、各类机构均不同程度存在.103个保险机构共非法套取资金8,065.8万元人民币,涉及保费8.55亿元.
--目前,新疆棉花年生产规模保持在总产250万吨左右的水平,棉花平均皮棉单产在每亩120公斤左右,高出全国平均水平40公斤,高出世界平均水平67公斤.
**第一财经日报**
--上海一合资银行支行人士收到该行内部转发的《关于2011年11月25日暂停销售部分理财产品的通知》,暂停销售部分1个月期、2个月期和3个月期理财产品.更新後的中长期理财产品,一改原本可以提前赎回的条款,几乎全部更改为"不允许提前赎回".
--国际奢侈品协会全球主席Greg Furman预计,到2025年中国有望达到全球奢侈品及奢侈品服务50%的购买力.
**21世纪经济报 道**
--从地方发改委获悉,国家发改委通过模型对各地区前三季度单位国内生产总值(GDP)能耗变化情况进行预测,全国前三季度单位GDP能耗降低1.6%,与年初设定的3.5%的目标有相当大的差距.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/李文科; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。