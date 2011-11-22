《中国报摘》--其他报纸重要消息11月22日(I)

**上海证券报**

--工信部数据显示,前三季度建材行业实现利润同比增长六成以上.在建材行业的诸多子产品中,水泥制造业以134%的增幅领涨.

--盐湖股份(000792.SZ)公告,为满足控股子公司盐湖镁业金属镁一体化项目建设发展的资金需求,盐湖股份需向银团贷款139亿元,向盐湖镁业提供财务资助.

--烟台万华(600309.SS)公告,决定实施环氧丙烷及丙烯酸酯一体化项目.项目总投资148.82亿元,其中约37亿元为自有资金,其馀约111亿元通过银行贷款解决.

**人民日报**

--中国和美国在成都签署了涉及知识产权、高技术、贸易统计、能源、企业合作对接等五个经贸合作文件,包括《关于支持中美能源合作项目的谅解备忘录》等.

--中国保监会公布年度保险中介业务检查结果表明,中介业务违法违规问题仍然十分普遍,在各地区、各类机构均不同程度存在.103个保险机构共非法套取资金8,065.8万元人民币,涉及保费8.55亿元.

--目前,新疆棉花年生产规模保持在总产250万吨左右的水平,棉花平均皮棉单产在每亩120公斤左右,高出全国平均水平40公斤,高出世界平均水平67公斤.

**第一财经日报**

--上海一合资银行支行人士收到该行内部转发的《关于2011年11月25日暂停销售部分理财产品的通知》,暂停销售部分1个月期、2个月期和3个月期理财产品.更新後的中长期理财产品,一改原本可以提前赎回的条款,几乎全部更改为"不允许提前赎回".

--国际奢侈品协会全球主席Greg Furman预计,到2025年中国有望达到全球奢侈品及奢侈品服务50%的购买力.

**21世纪经济报 道**

--从地方发改委获悉,国家发改委通过模型对各地区前三季度单位国内生产总值(GDP)能耗变化情况进行预测,全国前三季度单位GDP能耗降低1.6%,与年初设定的3.5%的目标有相当大的差距.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/李文科; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]