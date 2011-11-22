〔美国个股〕分众传媒CEO称对已给的四季度业绩预测充满信心

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月22日电---中国知名数码媒体及广告公司--分众传媒FMCN.O首席执行官(CEO)江南春周二称,公司对已给的第四季度业绩预测充满信心,中国未来广告需求依旧强劲.
他在其新浪微博上写到,"美国市场真是令人无法理解,越优质的公司跌越多,...请大家放心分众对Q4已给的业绩预测充满信心,正如我在Q3财报中所说中国未来广告需求依旧强劲,再放谣言也改变不了这个事实."
分众传媒周一股价暴跌多达66%,此前空头机构Muddy Waters指控该公司"过度夸大其视频媒体的屏幕数量等等".[ID:nCT0422754]
江南春并表示,到处造谣联手做空基金恶意图利的人,应该得到法律的惩处.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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