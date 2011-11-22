〔西班牙政经〕候任首相令投资者继续苦等经济部长任命和再就业计划

路透马德里11月22日电---西班牙候任首相Mariano Rajoy周二继续令焦躁不安的投资者及西班牙民众猜度,他将如何利用其所属中间偏右人民党在大选中取得压倒性胜利这个机会,来防止欧元区危机把西班牙卷入其中.

Rajoy称,宪法允许其等到12月25日前夕再任命新的经济部长,以及拿出500万人再就业计划.而这已令西班牙几近难以负荷的高借贷成本雪上加霜.

人民党秘书长Dolores Cospedal谈到,"Rajoy希望宣誓就职辩论和新政府的任命可以依据法律尽快进行,而且我们应努力使新政府在圣诞节前就位运行."

尽管Rajoy开诚布公地谈及祭出更多撙节措施,但西班牙财政部周二上午即将标售的最多30亿欧元(40亿美元)国库券的利率料需大幅提升,才能吸引到买家.

"新政府迫切需要立即祭出举措,因西班牙债券收益率(殖利率)已处于难以负荷的高位,"IHS Global Insight分析师Raj Badiani在研究报告中谈到.

数月来,Rajoy一直承诺要重建市场对西班牙的信心,但西班牙公债较指标德债的利差周一上涨逾20个基点至约470个基点.

"他(Rajoy)让我们等,对我们将是一种折磨,"一位接近人民党的消息人士表示.

目前西班牙公债收益率逼近7%,这一水准被视为不可维持.

人民党领导层周一会议结束後,Cospedal在新闻发布会上对记者表示,Rajoy已与德国总理梅克尔和法国总统萨科齐等欧元区重量级人物进行了交流.

"西班牙难以承担7%的融资成本,因此相关欧洲机构必须就确保我国主权债偿付能力的策略达成协议,"Cospedal在人民党领导层会议後向记者表示.(完)