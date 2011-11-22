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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 09:27 BJT

〔芝加哥期市〕小麦和玉米反弹,近期跌势刺激买兴

路透吉隆坡11月22日电---美国玉米和小麦期货周二从上日跌势中反弹,因近期下跌过後,价格已经来到比反应预估需求放缓因素还要低的水准.

周一价格暴跌,因对欧债危机忧虑持续,穆迪对法国评级展望提出警告,且西班牙收益率(殖利率)在该国选举出新政府後的次日上扬.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货合约Cc1升0.3%至每蒲式耳5.99-1/2美元,终止此前连续四个交易日跌势.

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