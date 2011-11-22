〔芝加哥期市〕小麦和玉米反弹,近期跌势刺激买兴

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月22日电---美国玉米和小麦期货周二从上日跌势中反弹,因近期下跌过後,价格已经来到比反应预估需求放缓因素还要低的水准.
周一价格暴跌,因对欧债危机忧虑持续,穆迪对法国评级展望提出警告,且西班牙收益率(殖利率)在该国选举出新政府後的次日上扬.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货合约Cc1升0.3%至每蒲式耳5.99-1/2美元,终止此前连续四个交易日跌势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。