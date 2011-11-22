《新兴市场重要经济事件预告》--11月22日-11月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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11月22日(二)
维也纳--"在全球经济环境中的欧洲一体化-中国、俄罗斯以及中东欧和南东欧(SESEE)"会议,由奥地利央行和芬兰央行联合举办.欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁和俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev将发表讲话(最後一日).
新加坡--世界银行就东亚和太平洋地区经济预估召开新闻发布会(0100).
科伦坡--斯里兰卡将在国会提交完整预算.
阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会会议(最後一日).
南非米德兰特--南非副财长Nhlanhla Nene在公共部门审计委员会论坛上发表主旨演讲(0730).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策论坛.
比勒陀利亚--南非央行公布每年两次的货币政策评估(1530).
萨拉热窝--波黑国家财政委员会会议,试图就2012-2014年整体财政框架达成一致(0600).
哈拉雷--津巴布韦财长Tendai Biti向议会提交2012年国家预算.
巴西利亚--巴西总统迪尔玛・罗塞夫和央行总裁Alexandre Tombini在央行论坛上就普惠金融(financial inclusion)发表讲话.
11月23日(三)
东京--东南亚国家联盟(ASEAN)副财长与央行副总裁会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(至11月24日).
巴库--中亚区域经济合作峰会.
曼谷--泰国央行总裁张旭州在一研讨会上就经济发表讲话(0630).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
德黑兰--伊朗投资者峰会(至11月24日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度报告最终版本.
11月24日(四)
东京--东南亚国家联盟(ASEAN)副财长与央行副总裁会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(最後一日).
首尔--韩国议会就批准与美国的自由贸易协议进行投票.
开罗--埃及货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu在布加勒斯特峰会上发表讲话-分析罗马尼亚未来的经济潜力,结构变化和经济增长:罗马尼亚的未来前景.
11月25日(五)
利马--秘鲁央行总裁Julio Velarde就全球经济前景和对秘鲁的潜在影响发表讲话.
波哥大--哥伦比亚央行董事会会议.
11月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行利率决议(1430).
伦敦--第18界国际俄罗斯银行业论坛(至12月1日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)评估泰国的贸易政策(至11月30日).
11月29日(二)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议.
巴西利亚--巴西央行利率会议(至11月30日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。