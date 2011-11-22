〔新债招标〕中国铁道部七年企业债利率4.70%,10年期4.99%--业内人士

路透上海11月22日电---业内人士周二透露,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.70%;同时招标的10年期品种,中标利率为4.99%.两期债投标倍数分别约为2.23倍和1.86倍.

该期债为铁道部今年第四期铁路建设债券,总额300亿元人民币,其中七年期计划发行规模100亿元,10年期200亿元.由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保.采用固定利率方式,按年计息.七年期招标利率区间为4.43%-5.43%,10年期为4.63%-5.63%.

该期债主承销商为国泰君安证券、申银万国证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、华泰联合证券、招商证券(600999.SS)和国开证券.11月23日开始分销,当日上午12:00截止缴款.

发改委此前发函称,明确中国铁路建设债券为政府支持债券.这是继财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後,铁道债发行获得的又一支持.[ID:nCN1154558]

铁道部11月8日在银行间债市招标发行的300亿元固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为4.63%和5.22%,投标倍数分别约为13.7倍和2.04倍.(完)