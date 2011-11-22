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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 09:33 BJT

〔全球贵金属〕11月21日止SPDR黄金持仓降0.14%,iShares白银持仓减0.7%

路透11月22日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一黄金持仓量较上周五下降0.14%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期减少0.7%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,515,708.8 11月21日 41,574,071.2 11月18日 -58,362.4 -0.14%

iShares 312,364,613.1 11月21日 314,553,561.6 11月18日 -2,188,948.5 -0.70%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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