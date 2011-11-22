〔日本金融〕财务大臣安住淳对央行购买外国债券的要求保持警惕

前日本央行副总裁岩田一政本月稍早提议设立一项工具,让央行购买50万亿(兆)日圆(6,500亿美元)以外币计价的债券.

安住淳在议会上对一位议员有关该提议的提问作出回答.该提议是在一次政府委员会会议上提出的.(完)