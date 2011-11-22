〔日本金融〕财务大臣安住淳对央行购买外国债券的要求保持警惕

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月22日电---日本财务大臣安住淳周二表示,对于日本央行大规模购买外国债券的要求,政府将难以接受.
前日本央行副总裁岩田一政本月稍早提议设立一项工具,让央行购买50万亿(兆)日圆(6,500亿美元)以外币计价的债券.
安住淳在议会上对一位议员有关该提议的提问作出回答.该提议是在一次政府委员会会议上提出的.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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