《全球主要国家债券发行预告》--11月22日-11月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月22日(二)

伦敦--标售利率为0.125%与指数挂钩的2029年到期公债(注:将视市场状况联合承销)

罗马--意大利财政部公布将于11月25日标售的零息债券规模细节.

罗马--意大利财政部公布将于11月28日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.

罗马--意大利财政部公布将于11月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.

华盛顿--美国财政部标售两年期公债(1800).

11月23日(三)

法兰克福--德国标售约60亿欧元新发行的10年期联邦债券(Bund),到期日为2022年1月4日.

渥太华--加拿大标售五年期名义债券.

华盛顿--美国财政部销售五年期公债(1800).

11月24日(四)

罗马--意大利财政部公布将于11月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.

11月25日(五)

罗马--意大利财政部标售零息债券(CTZs),认购于1000GMT截止.

11月28日(一)

罗马--意大利财政部标售欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于1000GMT截止.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1800).

11月29日(二)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu),认购于1000GMT截止.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)