〔德国金融〕银行业警告未来将收紧对公共部门融资,或提高贷款价格

路透法兰克福11月21日电---德国各大银行周一警告称,随着欧债危机延烧以及收紧银行监管举措的推出,他们可能停止为政府赤字提供资助,或提高向公共部门贷款价格.

"未来国家可在资本市场为其预算融资将不再是理所当然的了,"德国银行业协会BDB总裁Andreas Schmitz在一次新闻发布会上表示.

"银行在账簿中持有政府公债也不再是一定的事情了,"Schmitz称,他并认为各州将需实施稳健的财政政策来吸引贷方购买其债券.

"未来各州市进行再融资将比现在昂贵得多,这将加重赤字问题,"Schmitz指出.

BDB亦瞄准欧盟银行业管理局(EBA)收紧银行监管的行为,特别是其出乎意料地决定大型银行在明年中以前至少应持有9%的核心资本缓冲.

EBA对该地区银行业的压力测试显示,如果银行被迫按照市价列记所持主权债,至少还需逾1,000亿欧元新资本.

"EBA所作所为无助于建立信心,"Schmitz称,他指出EBA的行为引发了德国银行业强制性资本重整的不必要閒话.

Schmitz称,监管者应谨记其对银行业要求的累积效应.

"一旦监管用力过猛,就会有些地方开始吃力,"Schmitz称,他并不预计出现广泛的信用紧俏,但认为长期融资可能受损.(完)