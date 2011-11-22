〔东亚经济〕中国面临源自欧洲的风险,但可望软着陆--世界银行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月22日电---世界银行周二表示:
* 中国经济2011年料成长9.1%,此前预估为成长9.0%.
* 预计2012年中国经济增长8.4%,此前预估为成长8.5%.
* 2011年除中国外东亚经济料成长4.7%,此前预估为成长5.3%.
* 2012年除中国外东亚经济料成长5.3%,此前预估为成长5.7%.
* 东亚经济成长前景受到全球不确定性和自然灾害的影响.
* 东亚需要改革,以促进内需和生产率.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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