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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 10:16 BJT

〔东亚经济〕中国面临源自欧洲的风险,但可望软着陆--世界银行

路透东京11月22日电---世界银行周二表示:

* 中国经济2011年料成长9.1%,此前预估为成长9.0%.

* 预计2012年中国经济增长8.4%,此前预估为成长8.5%.

* 2011年除中国外东亚经济料成长4.7%,此前预估为成长5.3%.

* 2012年除中国外东亚经济料成长5.3%,此前预估为成长5.7%.

* 东亚经济成长前景受到全球不确定性和自然灾害的影响.

* 东亚需要改革,以促进内需和生产率.(完)

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