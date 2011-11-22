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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 10:26 BJT

〔中国金属〕中国10月原铝日均产量和总产量较上月均下滑--IAI

路透伦敦11月21日电---国际铝业协会(IAI)周一公布的初步数据显示,中国10月原铝日均产量降至48,100吨,9月为52,700吨.

10月(31天)原铝总产出亦降至149.1万吨,9月为158.1万吨.

去年10月日均产出为41,600吨,总产出为129.1万吨.

今年1-10月中国铝产量为1,489.1万吨,2010年前10个月为1,368.8万吨.

在信贷紧缩和需求疲软的情况下,中国铝产出下降,而未来两个月需求料继续低迷.

由于欧美需求减少,最近中国出口增速放慢.(完)

--编译 吴云凌;审校 张荻

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