〔中国金属〕中国10月原铝日均产量和总产量较上月均下滑--IAI

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月21日电---国际铝业协会(IAI)周一公布的初步数据显示,中国10月原铝日均产量降至48,100吨,9月为52,700吨.
10月(31天)原铝总产出亦降至149.1万吨,9月为158.1万吨.
去年10月日均产出为41,600吨,总产出为129.1万吨.
今年1-10月中国铝产量为1,489.1万吨,2010年前10个月为1,368.8万吨.
在信贷紧缩和需求疲软的情况下,中国铝产出下降,而未来两个月需求料继续低迷.
由于欧美需求减少,最近中国出口增速放慢.(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。